«Мне что, веки себе отрезать?»: Настасья Самбурская ответила хейтерам в соцсетях

Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности. В последнее время пользователи Сети все чаще стали писать артистке, что она постарела. Самбурская решила не оставлять это без внимания.

Так, недавно актриса выложила в микроблог новое видео без фильтров, после чего столкнулась с негативными комментариями.

«Я столько раз прочитала слово «постарела»... а мне всего 37! А что будет, когда мне будет 45-50 лет? Есть такое ощущение, что у нас запрещено стареть. И ладно бы это женщины писали – завидуют. Но ведь мужики это пишут!» – возмущается Настасья.

Звезда «Универа» считает, что практически невозможно выглядеть моложе лет на 10 без каких-либо косметологических вмешательств.

«Мне что нужно сделать, чтобы выглядеть на 24 года? Веки себе отрезать? Я в курсе, что старею!» – заявила она.

Самбурская добавила, что готова лечь под нож хирурга, если на то будут медицинские показания.

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