Татьяна Навка назвала возможным участие Романа Костомарова в ее ледовом шоу

Фигуристка Татьяна Навка не исключила, что ее бывший партнер Роман Костомаров, проходящий на данный момент реабилитацию после ампутаций, сможет появиться в ее ледовом шоу. Правда, точных сроков она назвать не смогла.

В интервью агентству РИА Новости спортсменка призналась, что олимпийский чемпион вполне возможно будет участником одного из ее проектов в будущем. По ее словам, Роман знает, что она всегда его поддержит и поможет ему.

«Конечно, появление Романа Костомарова в шоу возможно. Он это прекрасно знает, а я его всегда жду», – отметила Татьяна.

Однако, когда именно произойдет полноценное возвращение Костомарова на лед, - пока неизвестно. Навка не смогла назвать даже предварительные сроки. Дело в том, что, несмотря на существенный прогресс в восстановлении, фигурист все еще работает над собой и привыкает к новым обстоятельствам.

Напомним, что зимой прошлого года Роман попал в больницу с симптомами пневмонии. Его состояние стремительно ухудшалось, поэтому вскоре он оказался в реанимации, подключенный к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. У спортсмена развивался сепсис, и, чтобы его остановить, врачам пришлось ампутировать его конечности. Как отметили медики, после подобного пациенты редко выживают, поэтому случай Костомарова оказался уникальным.

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