«Будет у нас терминатором»: как Домнина объяснила детям инвалидность Костомарова

Фигурист Роман Костомаров перенес множество операций и даже был близок к смерти. Однако чемпион не был бы чемпионом, если бы не выбрался из этой ситуации победителем. Сейчас спортсмен проходит этап реабилитации. В этом ему помогают близкие, например, жена Оксана Домнина. В эфире шоу НТВ «Секрет на миллион» она рассказала, как объяснила детям инвалидность главы семейства.

Фигуристка основательно готовилась к разговору с наследниками. Оксана даже записывала свои мысли насчет этого, ей хотелось по-взрослому все объяснить детям.

«Объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи были вынуждены сделать операцию. И заменить части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором», — поделилась Домнина.

Сильнее всего переживала 12-летняя дочь Костомарова. По словам фигуристки, девочка боялась увидеть то, что не хотела бы видеть. Однако вскоре школьница справилась с волнением и теперь является главной поддержкой папы.

Ранее стало известно, что врачи пытаются спасти левую руку Романа Костомарова от некроза. Проблемы со здоровьем олимпийского чемпиона не закончились, но медики рассчитывают на положительный исход.