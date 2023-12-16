46-летний фигурист Роман Костомаров признался, что горько плакал после ампутаций

Фигурист Роман Костомаров пережил 16 операций из-за осложнений, возникших на фоне тяжелой пневмонии. Он признался, что горько плакал, когда узнал о необходимости ампутации голеней, пальцев на левой руке и кисти правой.

По словам Романа, после потери конечностей он сначала пожалел о том, что выжил.

«Такое чувство посещает каждого человека, который лишился своих конечностей. Я еще спортсмен, фигурист, и я вообще не понимал, для чего я здесь остаюсь...», — сказал Костомаров в интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив», доступной на Rutube.

Роман самостоятельно принял решение об ампутации, он назвал сложившуюся тогда ситуацию «очень жестокой», так как пришлось выбирать между жизнью и смертью.

«Я горько плакал, но сказал: «Да». Состояние еще было такое... Я потом много раз об этом жалел, но я не знаю, что изменилось бы, если бы я сказал: «Нет», - признался спортсмен, добавив, что ему пришлось все начинать с нуля.

Костомаров также отметил, что сейчас ему уже гораздо легче. Самое тяжелое время было в больнице, когда было ощущение полной потери самостоятельности.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому, инсульт и ампутацию конечностей. Несмотря на это, спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь.

Ранее мы писали, что 46-летний Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках.