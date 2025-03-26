Татьяна Михалкова публично поздравила дочь Анну со званием народной артистки

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна публично поздравила дочь Анну с получением звания народной артистки России. Она отметила, что актриса заслужила его, так как все эти годы упорно работала.

В личном блоге Михалкова опубликовала пост, в котором с гордостью высказалась о таланте дочери. По ее словам, несмотря на родословную, Анна «пахала» на благо искусства. Причем по ней было видно с детства, что она не поверхностный, а очень глубокий человек.

«Анна, ты, действительно, служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слез. <…> Ты никогда не лезла в первые ряды, не занималась нравоучениями. На многом могла бы сделать себе рекламу, привлечь внимание родословной, событиями, но ты предпочла другой путь — работать, работать и еще раз работать», - заявила Татьяна.

Кроме того, жена режиссера подчеркнула, что Анна не только хорошая актриса, но и отличая мать, которая успевала уделять внимание детям, несмотря на работу.

Ранее Анна Михалкова пожаловалась на отсутствие мужчин в киноиндустрии.