«Реалии сейчас такие»: Анна Михалкова пожаловалась на отсутствие мужчин в киноиндустрии

Актриса Анна Михалкова заявила о наступлении времени, когда в киноиндустрии стало мало мужчин. По ее словам, только цех осветителей «держится» без женщин, все остальные профессии заняли представительницы прекрасного пола.

Подробностями Михалкова поделилась на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Сейчас, мне кажется, наступает такое время, когда хочется сказать: Мужчины, где вы? Женщины, дайте дорогу мужчинам. Потому что в связи с тем, что женщина все может сама – зарабатывать, детей растить – все есть в интернете, институт семьи как таковой перестал быть нужен. Но я за то, чтобы люди друг друга «нюхали» и пахли друг для друга. Это важная биологическая программа человека», - размышляла Михалкова.

Актриса рассказала, что в киноиндустрии стало много женщин-операторов. Они тягают камеру, а Михалкова говорит, что при виде этого хочется спросить, нужна ли помощь.

«В кино работает огромное количество женщин в профессиях, в которых они раньше никогда не работали. У нас очень много талантливых женщин-операторов. Но когда ты видишь, как они тягают камеру, стесняешься сказать, помочь ли вам. Реалии сейчас такие. Остался цех осветителей, которые еще держатся без женщин. Все остальные профессии заняли женщины. Мужчины, давайте напирайте», - заключила актриса.