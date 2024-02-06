Татьяна Лютаева рассекретила «тайную» дочь Агнии Дитковските

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!», актриса Татьяна Лютаева поделилась в соцсети фото своей внучки и младшей дочери актрисы Агнии Дитковските. Актриса ранее не рассказывала о дочери, за нее это сделала мать. Об этом сообщает The Voice.

Татьяна Лютаева рассекретила имя и возраст ребенка. Девочку зовут Аура, ей два года. Известно, что дочь заслуженной артистки РФ ранее даже не раскрывала пол своего младшего ребенка.

На опубликованном фото девочка запечатлена рядом с букетом цветов. На кадрах Аура одета в свитшот и брюки. Волосы девочки собраны в хвостики.

Напомним, у Агнии Дитковските трое детей. В браке с Алексеем Чадовым, с которым актриса познакомилась на съемках фильма «Жара», она родила Федора. Сейчас мальчику девять лет.

В 2016-м году у актрисы родилась дочь Ника. Однако имя отца девочки не раскрывается. Агния Дитковските не показывает дочь, за нее это также делает Татьяна Лютаева, которая обожает внучку.

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