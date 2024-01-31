«Практически не общаемся»: старшая дочь Глюкозы раскрыла проблемы в семье

Старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой-Чистяковой – прим. «Страсти») Лидия призналась, что не общается с младшей сестрой Верой. Начинающая артистка считает, что у них нет ничего общего.

Исполнительница хита «Танцуй, Россия» воспитывает двух дочерей. Лидии уже 16 лет, и она во всю покоряет шоу-бизнес под псевдонимом Ray, удивляя поклонников бунтарством. А вот 12-летняя Вера на сцену не спешит. У нее довольно мягкий и покладистый характер, она хорошо учится и занимается спортом. Звездная мама нередко выводит обеих девочек в свет, тем самым демонстрируя, что в их семье царит идиллия. Однако, как выяснилось, это не совсем так.

В социальных сетях Лидия рассказала, что на самом деле у нее не выходит выстраивать со всеми членами семьи хорошие отношения. Если с мамой она ладит, то вот с сестрой – нет. Подросток уверена, что они с Верой совершенно разные люди, поэтому им не о чем разговаривать.

«С Верой практически не общаемся. Мы очень разные по характеру, и мне с ней пока что неинтересно. У нас разное видение мира, отношений, да и вообще всего. Мы разные поколения», - поделилась Лидия.

Ранее Глюкоза показала редкое фото с мужем в его день рождения.