Татьяна Лютаева раскрыла необычное имя дочери Агнии Дитковските от миллионера

Мать Агнии Дитковските, Татьяна Лютаева раскрыла имя, которое дала актриса своей дочери. Напомним, что два года назад звезда вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко, а потом родила ребенка. Артистка ведет закрытый образ жизни, не публикует фото малышки и даже не называла ее имени. Оказалось, что наследницу зовут Аура. Об этом пишет «7Дней.ru».

На днях дочери Дитковските исполнилось два года. Бабушка решила поделиться своей радостью с поклонниками и опубликовала праздничный пост. Она публично обратилась к ребенку со своими пожеланиями.

«Любимая Аура, моя внучка, с днем рождения! Расти здоровой и счастливой в мирном мире! Два годика Богдановне», – написала Татьяна.

Таким образом стало известно, что родители выбрали для наследницы необычное имя Аура – с латинского оно означает «воздух» и «дыхание».

Мать Агнии разместила снимок, но на нем не было именинницы. Она запечатлела розовые шары и букет цветов. Сама актриса тоже не выкладывает фото дочери.

Напомним, что у Дитковските есть еще двое детей от разных мужчин. Кроме младшей дочери, у знаменитости есть сын Федор от актера Алексея Чадова и дочь Ника от мужчины, о котором ничего не известно поклонникам.

Ранее мы писали о том, что актриса Меган Фокс потеряла ребенка. Звезда сообщила об этом в сборнике своих стихов и отметила, что у нее должна была быть дочь.