«Я бы заплатила любую цену»: Меган Фокс призналась, что потеряла ребенка

Актриса Меган Фокс рассказала, что потеряла ребенка. Это случилось на третьем месяце беременности. Брюнетка ждала малыша от своего жениха, рэпера Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Page Six.

Признание одной из самых красивых женщин планеты стало шоком для ее поклонников. Оказалось, что яркая пара могла стать родителями. Об этом Меган сама написала в сборнике своих стихов «Красивые мальчики ядовиты».

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» – пишет актриса.

Своими переживаниями по поводу нерожденной дочери Фокс поделилась в двух стихотворениях. Она опубликовала их в конце книги и добавила иллюстрацию, на которой была мать с младенцем.

«Но пришла пора прощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену, скажите, какой выкуп за ее душу?» – приводит слова звезды зарубежное издание.

Напомним, что ранее среди фанатов обсуждалась информация о том, что Меган Фокс может быть беременна. Говорили также и о том, что она могла потерять ребенка. Это случилось в марте 2022 года, когда рэпер исполнил хит «Twin Flame». Он использовал звук аппарата УЗИ и пел «Засыпай, увидимся во сне».

Ранее мы писали о том, что Меган Фокс вновь отложила свадьбу с рэпером Machine Gun Kelly.