Татьяна Лазарева* раскрыла панический страх Михаила Шаца* из-за денег

Российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что ее бывший супруг, юморист Михаил Шац** (признан иноагентом на территории РФ) сильно боялся остаться без денег. Об этом знаменитость сообщила в интервью YouTube-каналу Sheinkin40.

Артистка уточнила, что не боится остаться без денег.

«У Мишки*, например, у бывшего мужа моего, у него панический просто страх [остаться без денег]. У него это было, и он никак не мог меня понять», — поделилась телеведущая.

В марте 2022 года Татьяна Лазарева* улетела из России, поселилась в Испании и стала выступать с публичной критикой спецоперации. Через четыре месяца Минюст признал артистку иноагентом.

В минувшем году суды несколько раз штрафовали телеведущую за отсутствие маркировки иноагента на публикуемых ею материалах. В июне 2024-го ее внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

11 октября стало известно, что Лазареву* объявили в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

Ранее певец Юрий Антонов призвал использовать СК и ФСБ для решения проблемы со спам-звонками.

*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) **(признан иноагентом на территории РФ)