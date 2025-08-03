Татьяна Лазарева* пожаловалась на дорогостоящее обучение дочери в Лондоне

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на дорогостоящее обучение дочери в Лондоне. Об этом сообщает Газета.Ru.

Татьяна Лазарева* в беседе с музыкантом Потапом рассказала об обучении младшей дочери. По словам телеведущей, девочка хочет стать продюсером.

«У меня младшая дочь учится в Лондоне на кинопродюсера, а ее подружка — музыкального. Я считаю, что это профессии, где надо идти работать в поле. Зачем высшее образование? Я не понимаю…» — заявила она.

Лазарева* добавила, что обучение дочери обходится ей дорого. При этом конкретную стоимость она не раскрыла.

«Университет, в котором учится Антонина, называется University of the Arts London. Ты примерно представляешь, сколько это стоит. Для меня еще в этом боль», — пожаловалась она.

Потап с пониманием отнесся к этой информации. По словам музыканта, его сын тоже учится в Лондоне.

«Не знаю, как называется его школа, но знает его мама. А когда я спросил: „Мы какую-то другую можем выбрать, не такую [дорогую, — прим. ред.]?“, то мне ответили: „Нет, она самая лучшая!“ Но он играет в баскетбол, и команда сокращает оплату», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова высказалась о Татьяне Лазаревой*.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.