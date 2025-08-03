«Омерзительная личность, радовалась смертям соотечественников»: Вика Цыганова высказалась о Татьяне Лазаревой*

Вика Цыганова резко высказалась о возможном возвращении Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Россию. В своем Telegram-канале певица возмутилась желанием «затащить» телеведущую в страну и призвала к «жестким мерам по отношению к предателям».

17 июля 2025 года Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал Татьяну Лазареву*. В отношении уехавшей из России артистки намеревались возбудить уголовное дело об «уклонении от исполнения обязанностей „иноагента“». Однако недавно суд отменил решение. Это означает, что телеведущая вполне имеет все возможности вернуться в страну. Новость об этом возмутила Вику Цыганову, выступающую против «предателей» РФ.

«В Россию готовятся затащить самую омерзительную и желчную личность из всей плеяды предателей. Она смертям своих соотечественников искренне радовалась, а теперь суды в России выигрывает. Страшные вещи какие-то происходят… Вернуться в Россию иноагент и экстремист Лазарева* пока не может, так как приговорена к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма», — высказалась певица.

Артистка призвала представителей властей «крепко задуматься» об ужесточении мер по отношению к эмигрировавшим знаменитостям.

«Может, уже пришло время жестких мер по отношению к предателям? Народ просит, чтобы их лишали гражданства и запрещали въезд в Россию пожизненно. Возвращение Лазаревой* — это просто ни в какие ворота не лезет», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, с 2016 года Татьяна Лазарева* живет в Испании и утверждает, что у нее больше «нет дома». Телеведущая неоднократно позволяла себе негативные высказывания о России, называя ее «ужасной страной» и заявляя, что там «все угроблено». Вместе с тем актриса уверяла, что скучает по РФ и мечтает вернуться: «Я не выбирала эту эмиграцию».

Ранее народный артист России Юрий Чернов обратился к сбежавшей в Испанию Татьяне Лазаревой*: «Уехала? Ну и живи ты себе спокойно. А так крыть свою Родину… Как не стыдно?»

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга