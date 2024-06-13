Объявленная в розыск Лазарева* проведет аукцион в поддержку украинских детей

Телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) проигнорировала новости о том, что ее объявили в розыск в России, и вместо этого прорекламировала свой аукцион в поддержку украинских детей. Видео она опубликовала в личном блоге.

13 июня появилась информация, что МВД объявило в розыск по уголовной статье артистку, уже два года проживающую на территории Испании. До этого ведомство проверяло Лазареву* после ее слов об атаке беспилотников по российским городам. Однако нарушений выявлено не было. После этого сообщения телеведущая вышла на связь с подписчиками и рассказала, что в День России собрала 1 млн рублей в поддержку политических заключенных.

На этом Лазарева* сбор денег не остановила и обозначила новую цель. Она собирается провести аукцион, деньги с которого пойдут украинским детям. Артистка отметила, что проблемы России ее тоже волнуют, но сейчас она предпочитает помогать другой стране.

Кроме того, в своем заявлении Татьяна* упомянула, что, если бы вернулась сейчас в Россию, то стала бы политической заключенной.

Ранее актриса Яна Поплавская назвала алкоголь главной проблемой Татьяны Лазаревой*.

*(Признана иноагентом на территории РФ)