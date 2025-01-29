Татьяна Лазарева** и Михаил Шац* впервые стали бабушкой и дедушкой

26-летняя дочь уехавшего из России телеведущего Михаила Шаца* (признан иноагентом на территории РФ) впервые стала мамой. Девушка родила дочь, которую назвала Сарой.

О радостном событии Софья рассказала на своей страничке в социальных сетях, поделившись серией фотографий из родильного дома.

«Теперь мы втроем», — написала дочь Татьяны Лазаревой** (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов).

На снимке муж Софьи Семен стоит около малышки и улыбается.

В 2022 году дочь телеведущих покинула Россию вслед за родителями. Она обосновалась с супругом в Португалии. О избранники Софьи известно, что он окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана — мужчина занимается предпринимательством и изготовлением ковров.

Софья еще в прошлом году рассказала о своей беременности. Девушка должна родить в феврале 2025 года. Несмотря на положение, дочь артистов продолжает заниматься музыкой — недавно она выпустила грустную песню об отъезде из России.

Ранее мы писали, что суд заочно приговорил Татьяну Лазареву* к 6,5 годам колонии за публичное оправдание терроризма.

*признан иноагентом на территории России

**признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга