Татьяна Лазарева* едва не погибла вместе с дочерью в загоревшейся машине

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов) едва не погибла вместе с дочерью в загоревшейся машине. Об этом стало известно из соцсетей.

Переехавшая в Испанию актриса Татьяна Лазарева* рассказала в личном блоге о происшествии. Знаменитость ехала вместе с дочерью по дороге, когда внезапно ее машина перестала реагировать на педали.

«Как во сне — жму на газ, а скорость сбавляет. Включила я аварийку, съехала на обочину, смотрю — дымок белый из-под капота пошел. Говорю Тосе — выходи, а сама думаю, пойду капот открою, посмотрю. Она в это время открывает дверь, выходит и кричит мне: мам, она горит!» — рассказала ведущая.

В итоге Лазарева* взяла дочь и постаралась уйти как можно дальше от горящего автомобиля. По словам знаменитости, из-за шока она забыла о звонке в экстренные службы, однако полицейских вызвал кто-то из мимо проезжавших авто.

По словам Лазаревой*, от ее машины ничего не осталось. Происшествие произошло около недели назад.

Ранее мы писали о том, что уехавшего в Италию Константина Меладзе заподозрили в авторстве новой песни российской группы.

*признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов.