Лишился 1% акций Wildberries и еще остался должен: экс-мужа Татьяны Ким обязали выплатить ей 217 млн рублей

Бывшего мужа владелицы Wildberries Татьяны Ким Владислава Бакальчука в последнее время преследуют неудачи. Он проиграл суд и лишился оставшегося 1% акций компании, а теперь стало известно, что он еще должен выплатить бывшей 217 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

17 апреля суд вынес решение по разделу имущества бывших супругов. Несмотря на все заявления Бакальчука о том, что он внес вклад в создание компании, все акции были переданы в итоге Ким. Теперь она стала 100% владельцем Wildberries. Однако, как оказалось, это еще не все. По данным источника, Владислава обязали выплатить Татьяне внушительную сумму – 217 млн рублей.

Отметим, что о разводе Татьяна объявила в 2024 году. Это произошло во время слияния ее компании с оператором наружной рекламы Russ. Сейчас ее бывший муж критикует объединение и считает, что Wildberries постепенно начинает проигрывать конкурентам. По его мнению, владельцы не справляются с управлением. Также он заявлял о плохих условиях, в которых вынуждены работать сотрудники складов.

В то же время Ким отрицает проблемы в компании и наоборот говорит лишь о хороших показателях. Заявления экс-супруга же Татьяна предпочитает не комментировать.

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