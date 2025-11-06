Татьяна Ким впервые появилась на публике после мирового соглашения с экс-мужем

Основательница Wildberries Татьяна Ким впервые появилась на публике после того, как официально объявила о заключении мирового соглашения со своим бывшим супругом Владиславом Бакальчуком. Предпринимательница прибыла в зал «Онегин» гостиницы «Метрополь», где проходит круглый стол «Женская дипломатия». Кадры публикует PEOPLETALK.

Это появление стало первым публичным выходом Ким после того, как она сообщила об окончании судебных споров.

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», – заявляла она.

На мероприятии, организованном Дипломатической академией МИД России, обсуждались вопросы экономической вовлеченности женщин и развития бизнеса. Журналисты отметили, что Татьяна выглядела «красивой, свободной и счастливой». А еще на кадрах она широко улыбалась и обнималась с присутствующими.

Напомним, что судебные споры между супругами длились с осени 2025 года, когда Бакальчук подал иски о разделе совместно нажитого имущества и об определении порядка общения с детьми.

