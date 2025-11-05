Актриса Аглая Тарасова приехала с матерью Ксенией Раппопорт на заседание суда

Обвиняемая в контрабанде наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский суд на очередное судебное заседание. Актрису сопровождала ее мама Ксения Раппопорт.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, звезда «Холопа» и ее мать приехали в суд на чёрной BMW с водителем. Артистки закрыли глаза черными очками. Отметим, что Раппопорт не было на первом заседании, где Тарасовой избирали меру пресечения. Ксения приехала в Россию в начале сентября.

На первом заседании прокурор изложит суть обвинения. Затем Тарасова должна будет заявить о своей вине или ее непризнании. После этого суд начнет изучать доказательства и опрашивать свидетелей.

Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту с вейпом, в котором содержались запрещенные вещества. В отношении актрисы возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий.

Напомним, продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что возлюбленный Тарасовой Антон Филипенко поставил на «стоп» роман с актрисой после ее задержания.

