Татьяна Ким решила отсудить у мужа права на застройщика складов для Wildberries

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким решила через суд забрать у своего мужа Владислава Бакальчука компанию-застройщика складов ООО «ВБ Девелопмент».

Как пишет RB.ru, Бакальчук владеет 100% в фирме, которая занимается строительством складов для маркетплейса. Однако в настоящее время все работы приостановлены из-за конфликта на фоне бракоразводного процесса.

По словам Бакальчука, руководство Wildberries заморозило перечисление 15 млрд рублей, поэтому около 300 подрядчиков остались без оплаты.

11 октября Арбитражный суд Москвы в картотеке опубликовал информацию об иске ООО «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд рублей. Как пояснили представители Ким, она просит признать за ней право на 100% компании, так как Бакальчук исполнял функцию номинального акционера в отношении подразделения Wildberries — «ВБ Девелопмент».

«Иск подан вследствие неисполнения им своих обязательств перед Wildberries. Это привело к тому, что "ВБ Девелопмент" и, как следствие, Татьяна Ким понесли убытки в размере 37,1 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

При этом Бакальчук утверждает, что купил «ВБ Девелопмент», ранее носившее название ООО «Атолл», 16 лет назад.

Ранее Татьяна Ким заговорила о домашнем насилии. Она рассказала, что однажды бежала с детьми за машиной мужа.