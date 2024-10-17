«Бежала с детьми за машиной, в доме летали вещи»: Татьяна Ким обвинила мужа в домашнем насилии

Владелица Wildberries Татьяна Ким заговорила о домашнем насилии на форуме Be Woman в Алматы. Она рассказала, что однажды бежала с детьми за машиной мужа.

Подробности приводит Woman.ru.

Ким призналась – с уходом от Владислава Бакальчука она «будто сбросила с себя оковы».

Вспоминая совместную жизнь, Ким заявила: «Помню, как бежала с детьми за машиной мужа, помню, как в доме летали вещи».

Бизнесвумен призвала женщин не терпеть такое отношение. Ким в свою очередь долго терпела, но говорит: в какой-то момент распрямилась. Она считает, что в браке у обоих партнеров должны быть равные права.

Также Ким на днях дала интервью «Ведомостям», в нем предприниматель раскрыла непубличные детали личной жизни, а также сообщила подробности конфликта с Бакальчуком. «Были попытки увезти меня куда-то, силой переписать бизнес», - говорится в анонсе интервью, опубликованном в ее Telegram-канале.

16 октября Ким отмечала день рождения – ей исполнилось 49 лет. В этот день супруг приготовил ей неприятный сюрприз, из-за которого Ким пришлось ночью ехать в офис.