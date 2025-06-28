Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира. Об этом сообщает Forbes.

Журнал Forbes выпустил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В отдельный список выделили женщин. Так, в ТОП-50 оказалась лишь одна россиянка - основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Ее состояние оценивают в 4,6 миллиардов долларов. Ким занимает 18 место рейтинга.

Самой богатой женщиной мира стала 80-летняя предпринимательница Рафаэла Апонте-Диамант (38 миллиардов долларов). Она является акционером Mediterranean Shipping Company (MSC) - крупнейшего в мире морского перевозчика.

Второе место заняла американка Дайан Хендрикс, владеющая компанией, которая продает стройматериалы. Состояние предпринимательницы оценивают в 22,3 миллиарда долларов.

Ранее мы писали о том, что родившая семерых детей Татьяна Ким объяснила, как совмещает бизнес и семью.