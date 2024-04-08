Татьяна Догилева предстала в необычном образе в сериале «Последний богатырь»

Российская актриса Татьяна Догилева примерила образ Зеркальца для сериала «Последний богатырь. Наследие». Фото артистки предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start Газете.Ru.

Догилева исполнила роль Зеркальца — волшебной помощницы главной героини Софьи «Последнего богатыря». Оно сопровождает ее во время путешествия в прошлое, поддерживает советами и житейской мудростью.

Актриса отметила, что в роли Зеркальца она воплощает на экране образ няньки, наставницы.

По ее словам, в каких-то случаях оно сердится, в каких-то ее любит, но оно всегда предано героине.

«Это современная Арина Родионовна, которая помогает не только с бытовыми нуждами, но и с духовными. Зеркальце — это про любовь», — уверена актриса.

Режиссер Антон Маслов охарактеризовал актрису, как настоящего профессионала, умеющего мастерски сочетать жесткость и обаяние в одном персонаже.

Согласно сюжету, Иван отметил пятидесятилетие. У него подрастают две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Девушкам предстоит отправиться в Москву прошлого на встречу с молодым отцом из-за визита колдуна Северина.

Ранее кинокритик Деменцова заявила, что режиссеры боятся работать с Татьяной Догилевой. Подробнее читайте здесь.