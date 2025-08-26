Татьяна Буланова заявила, что хотела отменить все гастроли из-за смерти свекра

Татьяна Буланова призналась, что хотела отменить все гастроли из-за смерти свекра. Слова певицы передает «7Дней.ru».

В августе 2025 года у мужа Татьяны умер отец. По словам певицы, супруг был близок с ним и тяжело переживает утрату. Из-за этого Буланова хотела отменить выступление на «Новой волне», однако Валерий Руднев настоял на ее гастролях.

«К сожалению, в нашей семье трагедия случилась. Ушел из жизни его отец, которого очень любил. Когда мы узнали, что Юрий Николаевич ушел из жизни, я хотела вообще отменить приезд сюда, но он сказал: «Нет, езжай, потому что это нужно»», — высказалась знаменитость.

К слову, появление Татьяны на фестивале было недолгим. Как оказалось, через день после концерта состоятся похороны свекра.

«Предстоит тяжелый день», — заявила она.

Ранее Александр Олешко вспомнил, как был в подтанцовке у Татьяны Булановой на Новый год. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Валерия назвала свою самую странную привычку.