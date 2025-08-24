«Ой как я вас удивлю»: Александр Олешко рассказал, как зажигал с Татьяной Булановой в новогоднюю дочь

Актер Александр Олешко поделился воспоминаниями, как, будучи студентом, он танцевал в составе музыкальной группы Татьяны Булановой. Звезда «Кривого зеркала» рассказал о необычном опыте в социальных сетях.

По словам Олешко, он попал в подтанцовку Булановой в 1991 году во время съемок «Голубого огонька». Молодому артисту на тот момент было 15 лет и он учился в эстрадно-цирковом училище. Александр признался, что старался изо всех сил на сцене. Буланова, к слову, тогда тоже впервые попала на «огонек».

«Ой как я вас удивлю. Это был 91 год год, в ночь с 31 декабря на 1 января снимался новогодний «Голубой огонек» на первой кнопке нашего телевидения, тогда еще не было Первого канала. Таня Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом эстрадно-циркового училища, участвовал в массовке в тогдашней студии Останкино, сейчас там снимается программа "Время"», — написал Олешко.

Ранее Татьяна Буланова ответила на критику ее танцоров, которых обвинили в вялом исполнении номера на ее концерте. В адрес артистов высказалась балерина Анастасия Волочкова.