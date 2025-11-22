Татьяна Буланова заработает более 3,6 млн рублей на сольном концерте. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Татьяна Буланова вновь доказала, что ее песни по-прежнему собирают аншлаги. Хотя выступать певица будет не на огромной площадке, а в обычном столичном доме культуры, доход от мероприятия впечатляет.

По подсчетам, организаторы получат с концерта не менее 3,6 миллиона рублей. Это при том, что шоу даже не относится к категории самых масштабных.

Билеты раскупали с невероятной скоростью: самые доступные входные места стоимостью от 3500 рублей улетели мгновенно. На момент публикации в продаже осталось всего 35 мест, что говорит о неизменной популярности артистки и высоком интересе публики к ее выступлениям.

Зрители уже гадают, готовит ли Буланова какие-то сюрпризы и появятся ли на сцене новые танцоры.

