«Мы как хорошая русская изба»: группа «Иванушки International» готова принять ушедших от Татьяны Булановой танцоров

Участники группы «Иванушки International» заявили, что готовы забрать себе ушедших от Татьяны Булановой танцоров. Об этом артисты сообщили в беседе с Пятым каналом на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

Солист коллектива Кирилл Туриченко признался, что зрители вполне могут увидеть танцоров заслуженной артистки России Татьяны Булановой на концерте «Иванушек».

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к „Иванушкам“! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил певец.

Андрей Григорьев-Апполонов, в свою очередь, рассказал о звонке самой Булановой, в ходе которого он выразил звезде 90-х восхищение ее танцорами.

«Я позвонил Тане и выразил свое восхищение ее танцорами. Причем она выступала с этими танцорами на моем дне рождения летом. И буквально через неделю понесся этот хайп. Я ей звоню, говорю: „Танечка, вот после моего ДР у тебя такой вот прикол произошел“. Она говорит: „Да“. Я ей говорю: „Я надеюсь, ты им подняла зарплату в два раза, потому что они этого реально заслуживают“. Она сказала: „Я подумаю"», — поделился он.

Ранее мы писали, что Андрей Григорьев-Апполонов отказался от уколов для похудения из-за алкоголя.