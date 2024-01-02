Буланова о знакомстве с родителями молодого мужа: «Понимала, что не обрадует великовозрастная девушка»

Певица Татьяна Буланова впервые рассказала, как прошло знакомство с родителями молодого мужа. Она призналась, что сильно переживала, ведь немногие могут обрадоваться невестке в возрасте. Однако все оказалось лучше, чем думала артистка.

Вот уже несколько месяцев Буланова счастлива в новом браке с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше нее на 20 лет. Разница в возрасте их обоих никогда не смущала, но при этом сама исполнительница не знала, как отреагируют на нее мать и отец ее возлюбленного. Отметим, что свекровь лишь на пять лет старше вокалистки.

Татьяна рассказала, что перед знакомством с семьей Руднева не могла найти себе места. Но все прошло хорошо. Ее довольно тепло приняли и не стали возражать против ее союза с предпринимателем.

«Мы отправились на день рождения его папы — Юрия Николаевича. И я, конечно, понимала, что, наверное, родителей не очень обрадует, что такая вот великовозрастная у сына девушка, так скажем», - поделилась Буланова в шоу «Сама Меньшова».

К слову, все-таки были люди, которые высказывались против того, чтобы певица связывала себя узами брака с молодым мужем. Татьяна призналась, что подруги просили ее жить с Рудневым без штампа в паспорте.