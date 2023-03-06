«Не без недостатков»: сын Татьяны Булановой честно рассказал о ее молодом ухажере и свадьбе в этом году

Старший сын певицы Татьяны Булановой Александр Тагрин впервые рассказал об отношении к бизнесмену Валерию Рудневу, за которого артистка выйдет замуж. Он признался: причин, чтобы возражать этому союзу, нет.

Сын Булановой поддержал решение о браке. «Как я могу быть против?... Меня как сына все устраивает, ее выбор достойный», - заявил Тагрин.

Он добавил, что «доволен и счастлив». Сын убежден, что третья свадьба должна быть «волшебной».

Ребенок Булановой, который в свои 29 лет до сих пор не женат, отзывается о предстоящей свадьбе матери «исключительно положительно».

О Рудневе и контакте с ним сын Булановой высказался следующим образом: «Мы хорошо общаемся, нет каких-то разногласий, хороший мужчина. Никто не без недостатков, но ничего «криминального» в голову даже не приходит на его счет». Слова Тагрина приводит сайт kp.ru.

На вопрос о точной дате свадьбы он не говорит. Сын Булановой признался, что стесняется спрашивать.

«В этом году точно», - добавил он.

Ранее Буланова говорила, что мечтает провести свадьбу с мужчиной, который младше на 19 лет, в Санкт-Петербурге. Об общем ребенке певица не думает – ей хватает двоих сыновей от предыдущих отношений.