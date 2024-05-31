Татьяна Буланова согласилась спеть на свадьбе бывшего мужа, но ему этого не надо

Певица Татьяна Буланова заявила, что не против спеть на свадьбе бывшего мужа Владислава Радимова. Напомним, спортсмен подал заявление в ЗАГС и собирается жениться на предпринимательнице Анне Кулешовой.

На вопрос журналистов, готова ли Буланова спеть на его свадьбе, отвечает: «Если по цене договоримся, то пойду».

Артистка не будет просить двойной гонорар и даже готова снизить цену за выступление.

«Скидку, конечно, сделаю. Но, я думаю, ему не надо, чтобы я и бесплатно пела. А уж платно не надо тем более», - сообщила артистка сайту mk.ru.

Певица признавалась, что рада новости о свадьбе Радимова, но говорила, что не следит за его личной жизнью. Буланова не держит зла на бывшего мужа, вспоминает только хорошее. Она желала ему счастья и хотела, чтобы у Радимова все складывалось «замечательно».

Ранее певицу заподозрили в беременности, однако на вопрос об этом артистка заявляла, что не в положении. Она отмечала, что к рождению ребенка надо быть готовым морально. При этом знаменитость понимает – вся нагрузка ляжет на нее, к этому Буланова не готова.