«Нагрузка ляжет на меня»: Татьяну Буланову напрямую спросили о беременности

Певица Татьяна Буланова посетила юбилей музыканта Андрея Алексина в Москве. Артистку напрямую спросили о беременности, и исполнительница заявила, что не готова к ней.

Комментарий певицы приводит сайт mk.ru.

«Нет, я не беременна», - сказала Буланова.

По мнению певицы, к рождению ребенка «надо быть готовым морально». Она рассуждала, что если была бы мужчиной, то имела много детей.

«Но я - женщина и понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», - поделилась Буланова.

Ранее певица подтвердила слова актера Олега Алмазова о том, что их связывает исключительно дружба. Артистка утверждала, что романтических отношений не было и нет. При этом последний муж исполнительницы Валерий Руднев знаком с актером.

Известно, что Буланова и Алмазов познакомились на съемках фильма 8 лет назад. С тех пор они подружились и общаются.