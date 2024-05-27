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Опубликовано 27 мая 2024, 17:37
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«Нагрузка ляжет на меня»: Татьяну Буланову напрямую спросили о беременности

Певица Татьяна Буланова опровергла беременность и заявила, что не готова к ней.
«Нагрузка ляжет на меня»: Татьяну Буланову напрямую спросили о беременности

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Татьяна Буланова посетила юбилей музыканта Андрея Алексина в Москве. Артистку напрямую спросили о беременности, и исполнительница заявила, что не готова к ней.

Комментарий певицы приводит сайт mk.ru.

«Нет, я не беременна», - сказала Буланова.

По мнению певицы, к рождению ребенка «надо быть готовым морально». Она рассуждала, что если была бы мужчиной, то имела много детей.

«Но я - женщина и понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», - поделилась Буланова.

Ранее певица подтвердила слова актера Олега Алмазова о том, что их связывает исключительно дружба. Артистка утверждала, что романтических отношений не было и нет. При этом последний муж исполнительницы Валерий Руднев знаком с актером.

Известно, что Буланова и Алмазов познакомились на съемках фильма 8 лет назад. С тех пор они подружились и общаются.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Татьяна Буланова
певица
беременность