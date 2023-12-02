«Он сам хозяин своей жизни»: Валерия рассказала, что именно не будет заставлять делать супруга

Певица Валерия и Иосиф Пригожины побывали на светской премьере новогодней комедии «Елки 10». Звездная пара ответила на вопросы журналистов, а также поделилась планами на новогодние праздники. Кроме того, исполнительница рассказала, как относится к несколько «округлившемуся» супругу и его любви к майонезным салатам, передает Kp.ru.

Иосиф и Валерия планируют усердно работать перед наступлением Нового года, а в сам праздник — собраться всей семьей за столом. Певица в беседе с журналистами заявила, что не понимает бешеной любви к такому символу торжества, как оливье. А ее супруг, наоборот, признался в любви к этому блюду.

Продолжая тему новогоднего стола, корреспонденты отметили, что Пригожин немного «округлился». На это Валерия заявила, что не собирается заставлять супруга садиться на диету, так как он сам хозяин своей жизни.

«Его бесполезно сажать на диету. Он сам на нее не садится!» — подчеркнула звезда.

Ранее сообщалось, что певица Валерия решилась на кардинальные перемены. Она предстала с розовыми волосами в кресле у стилиста.