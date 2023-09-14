Татьяна Буланова прокомментировала разрыв с мужем спустя 3 месяца после свадьбы

Певица Татьяна Буланова прокомментировала разрыв с молодым мужем Валерием Рудневым, который активно обсуждается в Сети. Артистка вышла на связь с журналистами издания StarHit и заявила, что слухи не соответствуют действительности. Они с бизнесменом не расходились.

Разговоры о том, что брак исполнительницы не продержался и четырех месяцев, появились после ее интервью, в котором она призналась, что супруг слишком много времени стал проводить в Москве по работе, в то время как она живет в Санкт-Петербурге. Из-за этого поклонники решили, что в отношениях вокалистки наступил кризис, однако это оказалось вовсе не так. По словам Татьяны, ни о каком разводе речи не идет.

«Нет, это все неправда! Мы вместе», - опровергла слухи звезда сцены.

К слову, Руднев действительно из-за работы был вынужден бывать в Москве. Но именно Буланова поспособствовала тому, чтобы молодой муж перебрался в северную столицу. Там Валерий купил ресторан, который преподнес любимой в качестве свадебного подарка. Правда, по признанию самой певицы, управляет им именно предприниматель. А она в заведении отвечает за атмосферу. Например, она часто выступает там и общается с посетителями.

Ранее Татьяна Буланова подвела итоги семейной жизни с Рудневым спустя три месяца после свадьбы.