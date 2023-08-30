«Штамп ничего не значит»: 54-летняя Татьяна Буланова подвела итоги брака с молодым мужем

Татьяна Буланова подвела итоги жизни с молодым мужем после трех месяцев свадьбы. Певица поделилась откровением с изданием Woman.ru.

После свадьбы Татьяны прошло не так много времени. Однако за короткий промежуток супруги успели съездить в путешествие на Мальдивы и открыть общий бизнес. Буланова призналась, что привыкла к статусу жены и ни разу не пожалела о решении вновь выйти замуж. По мнению знаменитости, если люди любят друг друга, то нужно создавать семью и узаконивать отношения.

«Говорят, что штамп в паспорте ничего не значит. Я за институт брака, за традиции. У нас в стране так принято и неважно, что считают за границей», — высказалась артистка.

Существует мнение, что после свадьбы отношения супругов портятся. Однако Татьяна с этим не согласна. Певица считает: после вступления в брак ничего не меняется. Главное, — встретить «нормального человека», с которым вы готовы строить семейную жизнь.

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