Татьяна Буланова призналась, что не спит с молодым мужем из-за другого мужчины

Известная эстрадная певица Татьяна Буланова около трех месяцев назад вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. В эфире телеканала НТВ артистка призналась, что из-за работы практически не появляется дома и даже не смогла отправиться с супругом в медовый месяц.

Татьяна Буланова участвует в съемках нового клипа в Москве, пока ее муж находится в Санкт-Петербурге. Исполнительница хита «Ясный мой свет» пожаловалась на то, что не видела возлюбленного уже пять дней.

«Я на корабле с каким-то посторонним мужчиной, который меня то за ногу привяжет, то куда-то подкинет», – пояснила она.

Артистка добавила, что лишилась медового месяца: сразу после брачной ночи она уехала на съемки.

Из-за долгой разлуки Татьяна Буланова едва не перепутала имя супруга. В этот момент она говорила о своей роскошной свадьбе с фейерверком, дорогим платьем и пр.

«Это исключительное желание моего мужа Валерия... чуть не сказала Александра», – отметила певица.

Ранее мы писали, что Рита Дакота высказалась о поцелуе новоиспеченного мужа с другой девушкой прямо на их свадьбе.