«Открытые отношения»: как Рита Дакота отреагировала на поцелуй мужа с другой девушкой

Певица Рита Дакота и Федор Белогай сыграли свадьбу на острове Бали. Однако прямо во время торжества подружка невесты поцеловала жениха. Своей реакцией на этот поступок исполнительница поделилась в соцсетях. Об этом сообщает StarHit.

Недавно поклонников Риты Дакоты поразил разлетевшийся по Сети кадр, на котором Федор Белогай целует в щеку другую девушку. Оказывается, на снимке отражен момент поздравления пары с началом семейной жизни.

«Можно увидеть, что это щека моей лучшей подруги. Но, даже если бы Федя поцеловал ее в губы – все в дом, все в дом», – прокомментировала Рита Дакота в своем микроблоге.

Фанаты смутились, увидев реакцию артистки.

«Даже жаль ее становится», «Открытые отношения», «Я, конечно, знала, что они долго не продержатся, но не настолько же», – удивляются пользователи Сети.

А некоторые недоброжелатели даже предположили, что пару в скором времени ждет развод.

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