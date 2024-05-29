Опубликовано 29 мая 2024, 17:54
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Татьяна Буланова появилась на людях после сообщений о беременности: гладила живот
Татьяна Буланова появилась в платье с пышной юбкой после слухов о беременности.
© Starface.ru
Певица Татьяна Буланова вышла в свет после слухов о беременности. Она выбрала платье с пышной юбкой, которое подчеркивало фигуру.
Появление певицы запечатлел сайт mk.ru. Журналисты поинтересовались, ждет ли она дочку. На это певица сказала: «Пока не жду». Затем Буланова погладила живот.
На вопрос, какие еще слухи, помимо беременности, свадьбы, разводов, она могла бы назвать, певица сказала: «Много, я не хочу вспоминать».
Напомним, ходят слухи, будто в конце года Буланова подарит мужу дочку. Недавно ее спрашивали о беременности, но певица говорила, что не в положении.
Она заявляла, что к появлению ребенка надо быть морально готовым. Артистка понимает, что при рождении ребенка нагрузка ляжет на нее – к этому певица не готова.
Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева