Татьяна Буланова появилась на людях после сообщений о беременности: гладила живот

Певица Татьяна Буланова вышла в свет после слухов о беременности. Она выбрала платье с пышной юбкой, которое подчеркивало фигуру.

Появление певицы запечатлел сайт mk.ru. Журналисты поинтересовались, ждет ли она дочку. На это певица сказала: «Пока не жду». Затем Буланова погладила живот.

На вопрос, какие еще слухи, помимо беременности, свадьбы, разводов, она могла бы назвать, певица сказала: «Много, я не хочу вспоминать».

Напомним, ходят слухи, будто в конце года Буланова подарит мужу дочку. Недавно ее спрашивали о беременности, но певица говорила, что не в положении.

Она заявляла, что к появлению ребенка надо быть морально готовым. Артистка понимает, что при рождении ребенка нагрузка ляжет на нее – к этому певица не готова.