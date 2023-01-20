Татьяна Буланова после подарка от молодого мужа решила сыграть свадьбу побыстрее

53-летняя певица Татьяна Буланова летом планирует зарегистрировать брак с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше на 19 лет. Артистка мечтает, чтобы церемония прошла в северной столице.

«Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво…», - рассказала она.

По признанию певицы, отношения с мужчиной длятся три года. Он «понимает с полуслова» и «во всем поддерживает».

Об общем ребенке Буланова не думает. «Вряд ли рожу», - сообщила она и добавила, что на сегодняшний день ей «хватает» двоих сыновей.

В ноябре 2022 года Руднев сделал Булановой подарок за 660 тыс. рублей. Это было роскошное кольцо от Tiffani.