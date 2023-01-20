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17:14, 20 января 2023
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Татьяна Буланова после подарка от молодого мужа решила сыграть свадьбу побыстрее

Татьяна Буланова спустя три года отношений летом выйдет замуж.

Татьяна Буланова после подарка от молодого мужа решила сыграть свадьбу побыстрее

Фото: Freepik.com

53-летняя певица Татьяна Буланова летом планирует зарегистрировать брак с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше на 19 лет. Артистка мечтает, чтобы церемония прошла в северной столице.

«Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво…», - рассказала она.

По признанию певицы, отношения с мужчиной длятся три года. Он «понимает с полуслова» и «во всем поддерживает».

Об общем ребенке Буланова не думает. «Вряд ли рожу», - сообщила она и добавила, что на сегодняшний день ей «хватает» двоих сыновей.

В ноябре 2022 года Руднев сделал Булановой подарок за 660 тыс. рублей. Это было роскошное кольцо от Tiffani.

Источник фото:Freepik.com
Источник:StarHit
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