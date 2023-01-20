17:14, 20 января 2023
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Татьяна Буланова после подарка от молодого мужа решила сыграть свадьбу побыстрее
Татьяна Буланова спустя три года отношений летом выйдет замуж.
Фото: Freepik.com
53-летняя певица Татьяна Буланова летом планирует зарегистрировать брак с бизнесменом Валерием Рудневым, который младше на 19 лет. Артистка мечтает, чтобы церемония прошла в северной столице.
«Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво…», - рассказала она.
По признанию певицы, отношения с мужчиной длятся три года. Он «понимает с полуслова» и «во всем поддерживает».
Об общем ребенке Буланова не думает. «Вряд ли рожу», - сообщила она и добавила, что на сегодняшний день ей «хватает» двоих сыновей.
В ноябре 2022 года Руднев сделал Булановой подарок за 660 тыс. рублей. Это было роскошное кольцо от Tiffani.