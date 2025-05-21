«Сохранил на всю жизнь»: младший сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице

Младший сын певицы Татьяны Булановой Никита пошел по стопам матери и начал строить музыкальную карьеру. Скоро у 18-летнего наследника звезды выйдет альбом под названием Spexy. Прорекламировать свое детище молодой человек решил необычным способом, набив татуировку на лице.

Никита отправился в честь этого события к тату-мастеру, чтобы набить на правой щеке название дебютного альбома. Весь процесс и результат юноша показал в социальных сетях.

«Сохранил на всю жизнь», — отметил он.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» удивилась, когда узнала об увлечении наследника. Никита занимался созданием альбома втайне от матери. Ранее Татьяна предлагала сыну записать совместную песню, но он настоял, что хочет строить карьеру самостоятельно.

По словам фанатов народной артистки, главное, чтобы увлечение татуировками не превратилось в болезненную манию, как это произошло с сыном Елены Яковлевой Денисом Шальных: на его лице даже не осталось свободного места.

В 2005 году звезда 90-х вступила в брак с Владиславом Радимовым, а спустя два года у пары родился сын Никита. Однако в середине 2010-х стали говорить о проблемах в отношениях артистки и футболиста, а потом и об изменах в браке. В 2016 году супруги развелись.

В июле этого года Владислав Радимов женился. До этого он 11 лет был женат на певице, пара рассталась в 2016 году. Футболист взял в жены женщину с ребенком, предпринимательницу Анастасию Кулешову.