Татьяна Буланова ответила Волочковой на критику ее танцоров

Татьяна Буланова призналась, что ее не обидела критика Анастасии Волочковой в адрес танцоров. Слова певицы передает «Абзац».

В Сети обсуждают танцоров Татьяны Булановой, которые во время концерта лениво двигались. К обсуждениям присоединилась и Волочкова. Балерина раскритиковала команду Татьяны и возмутилась низким уровнем выступления. В ответ на критику певица сообщила, что ее не задели слова Анастасии. Буланова считает, что Волочкова — «гениальная» балерина, имеющая право на свое мнение.

«Мне не обидно слышать слова Волочковой в адрес моей команды. Она – замечательная и гениальная балерина. Имеет на это полное право. Люди сошли с ума, в хорошем смысле этого слова, от моих танцоров. Я думаю, что это происходит, потому что мы добрые и очень искренние», — высказалась знаменитость.

Татьяна призналась, что у танцоров нет таких навыков, как у Волочковой. При этом они выполняют свою работу «от души».

Ранее танцор Булановой заявил, что певица не ругала за «энергосберегающее» выступление. Подробности читайте в этой новости.