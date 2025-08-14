«Буланова не ругалась»: Дмитрий Берегуля не согласился, что плохо танцевал на концерте

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля рассказал, что исполнительница не ругала команду за «энергосберегающее» выступление. Также он не согласился, что плохо танцевал.

Подробности узнало издание MSK1.RU.

Берегуля не увидел новой славы после вирусного видео. Танцор рассказал, что на концерты Булановой продолжают ходить как молодые, так и взрослые зрители. Мужчина отметил: певица продолжает быть актуальной, записывает новые хиты, выступает. В коллективе царит атмосфера уважения и взаимопонимания.

После критики танцев Берегуля сказал: «Я не могу сказать, что мы как-то плохо танцевали. Выступили, наверное, как обычно. Татьяна Буланова не ругалась на нас».

Издание узнало, что в свободное от выступлений время он занимается диджеингом, работает ведущим.

Ранее Буланова призналась, что на распространившемся видео танцоры «не очень старались» и поэтому привлекли внимание.