Татьяна Буланова отказалась переезжать в Москву, несмотря на работу мужа

Певица Татьяна Буланова объяснила, почему не хочет переезжать в Москву. Несмотря на то, что молодой муж звезды Валерий часто бывает в столице по делам, супруга не желает составить ему компанию. Об этом она сообщила в интервью «Телепрограмме».

Сейчас пара живет в Санкт-Петербурге, но бизнесмену необходимо часто бывать в Москве. Семье было бы проще, если бы они переехали в столицу, но Буланова отказывается от этой затеи. Даже несмотря на расстояния между супругами.

«Уже с 1995 года, когда у меня появилось свое жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать», – объяснила звезда.

Татьяна отметила, что очень часто бывает в Москве. Иногда она всю неделю может ночевать в поездах, добираюсь до столицы и обратно домой.

«У Валеры примерно такой же график. Когда наши графики совпадают в одном городе, то мы встречаемся в Москве», – пояснила певица.

Звезда подчеркнула, что расстояние не создает сложности в их браке, так как у них есть настоящая любовь.

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