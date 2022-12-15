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16:46, 15 декабря 2022
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Татьяна Буланова осталась с кольцом и без свадьбы

Татьяна Буланова осталась с кольцом и без свадьбы

Фото: Дмитрий Коробейников/East News

Певица Татьяна Буланова прокомментировала фотографию с кольцом и ответила на вопрос, правда ли, что в скором времени она выходит замуж. По словам исполнительницы, «кольцо, действительно, есть», а вот со свадьбой всё неясно.

«Что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать», - сообщила Буланова.

Певица призналась, что ей и жениху Валерию Рудневу неприятна шумиха вокруг новости про замужество. Более того, о мужчине появилось «много гадостей в интернете».

«Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя», - добавила Буланова.

Ранее в ток-шоу на федеральном канале певица сообщила, что свадьба будет летом. Никакого брачного договора пара заключать не станет: всё приобретается на имя певицы.

Источник фото:Дмитрий Коробейников/East News
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#Татьяна Буланова
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#помолвочное кольцо
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