Татьяна Буланова осталась с кольцом и без свадьбы

Певица Татьяна Буланова прокомментировала фотографию с кольцом и ответила на вопрос, правда ли, что в скором времени она выходит замуж. По словам исполнительницы, «кольцо, действительно, есть», а вот со свадьбой всё неясно.

«Что касается конкретной даты свадьбы — ничего не могу сказать», - сообщила Буланова.

Певица призналась, что ей и жениху Валерию Рудневу неприятна шумиха вокруг новости про замужество. Более того, о мужчине появилось «много гадостей в интернете».

«Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя», - добавила Буланова.

Ранее в ток-шоу на федеральном канале певица сообщила, что свадьба будет летом. Никакого брачного договора пара заключать не станет: всё приобретается на имя певицы.