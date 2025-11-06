Татьяна Буланова объявила о закрытии ресторана, который ей подарил муж. Об этом она рассказала в соцсетях.

Певица Татьяна Буланова заявила, что закрывает ресторан «Гастрономика по-новому», открывшийся в 2023 году. Знаменитость не объяснила причину ликвидации бизнеса.

«У всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — заявила она.

Напомним, деньги на открытие ресторана Булановой дал ее муж Валерий Руднев. Стоимость проекта составляла 50 миллионов рублей. Однако почти сразу бизнес певицы начал показывать убытки. Так, за 2024 год чистая прибыль заведения ушла в минус на 16 миллионов рублей.

