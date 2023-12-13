Татьяна Буланова неожиданно отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова прокомментировала новость о женитьбе бывшего супруга, футболиста Владислава Радимова. Она призналась, что не слышала о переменах в жизни экс-мужа, но рада за него.

Недавно стало известно, что 48-летний спортсмен вслед за бывшей женой решил вновь отправиться в ЗАГС. Он объявил, что «сдался», и показал кольцо на безымянном пальце своей новой избранницы. С Анастасией Кулешовой Радимов встречался уже несколько лет и вот, наконец, решил позвать ее замуж.

Несмотря на то, что новости о помолвке спортсмена разлетелись по всем СМИ, до Булановой они, как выяснилось, не дошли. Когда у певицы журналисты Woman.ru поинтересовались, как она восприняла сообщения о свадьбе, она ответила, что ни о чем не знала.

«Собирается жениться? Нет, не слышала ничего и не видела новости, совсем не знала. Но я за них очень рада, честно!» - отметила Татьяна.

Напомним, что развод с Владиславом дался Булановой непросто. У них не получилось расстаться друзьями, и долгое время уже после того, как они перестали жить вместе, шли разбирательства. Артистка через суд требовала выплаты алиментов, а футболист возмущался, что и так помогает сыну.

Впрочем, сейчас исполнительница эту часть своей жизни предпочитает не вспоминать, так как она счастлива в новом браке с бизнесменом Валерием Рудневым.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что займется сменой фамилии после важного события.