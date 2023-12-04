Татьяна Буланова официально объявила о смене фамилии

Певица Татьяна Буланова рассекретила новую фамилию. Сменой фамилии в паспорте она займется после важного события: какого именно, артистка не разглашает.

Подробности узнало издание «ДНИ.РУ».

Исполнительница хита «Ясный мой свет» рассказала, что пока подписывается как Буланова.

«Просто жду одного важного события в жизни, о котором пока не могу говорить, после чего и займусь сменой фамилии», - заинтриговала артистка.

Она приняла решение не отказываться от собственной фамилии и решила взять двойную: Буланова-Руднева. Именно так будет записана в документе ее новая фамилия.

Руднев – третий муж певицы. Они сочетались браком 2 июня этого года. У супругов большая разница в возрасте – 19 лет, но их это не смущает. Буланова и ее муж мечтают о рождении детей. У певицы уже есть двое сыновей от предыдущих союзов. Одному из них – 30, другому – 16. Старший сын обращается к Рудневу на «ты».