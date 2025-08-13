Татьяна Буланова не стала отрицать, что ее танцоры не старались на концерте. Слова певицы передает StarHit.

В Сети появилось видео с концерта Татьяны, во время которого танцоры лениво выполняли простую хореографию. Посмотрев ролик, россияне стали снимать пародии на артистов Булановой и проситься к ней в команду. К тренду присоединились и многие звезды, в том числе бывший муж певицы. В беседе с журналистами Татьяна заявила, что танцоры не старались, поэтому привлекли к себе внимание.

«Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому залетели в такой вот тренд», — сказала она.

По словам Татьяны, ее не расстроило, что все внимание публики досталось танцорам. Буланова сообщила, что у нее расписан график до весны следующего года, поэтому ей некогда переживать.

«Мне абсолютно все равно. У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж», — поделилась она.

