Татьяна Буланова назвала причину закрытия ресторана в Петербурге

Певица Татьяна Буланова объяснила закрытие ресторана в Санкт-Петербурге. Она сказала, что проект перестал быть коммерчески выгодным.

Подробности узнал StarHit.

Ресторан Булановой находится в центре Петербурга. Певица получила его в подарок от молодого мужа Валерия Руднева, презент обошелся в 50 млн рублей. Он взял управление проектом на себя, а артистка была лицом заведения.

«Перестало быть коммерчески выгодно. В Петербурге точно не буду заниматься. В Москве, возможно», - рассказала Буланова о причинах закрытия.

В ноябре певица объявила о закрытии ресторана. Средний чек в заведении составлял 1,5-2 тысячи, в нем часто выступала сама Буланова. Слухи о проблемах проекта ходили давно, ресторан работал в убыток.