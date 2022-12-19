Татьяна Буланова назвала любимое место россиян «кладбищем»

Певица Татьяна Буланова поделилась мнением насчет жизни в загородном доме. Артистка призналась, что в целом чувствует себя за городом, будто на кладбище.

Буланова отдает предпочтение высоткам. Частные дома – это не про нее, певица их не любит.

«Вообще не люблю за городом находиться, для меня это как на кладбище», - заявила Буланова. По ее словам, там «тишина» и «страшно».

Также артистка объяснила, что в городе вопросы с коммуникациями решаются легче.

Напомним, певица живет в Санкт-Петербурге, владеет недвижимостью в Москве. В ее планах – купить жилье с видом на набережную.

Ранее Буланова получила предложение руки и сердца. Ее женихом стал 34-летний Валерий Руднев.