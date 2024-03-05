Татьяна Буланова накануне 55-летия назвала то, что заставляет ее плакать

Певица Татьяна Буланова накануне 55-летия рассказала, что ее заставляют плакать многие песни из прошлого. В частности, звезда назвала композицию музыканта Юрия Антонова.

«Наверное, самая трогательная для меня — это песня Юрия Антонова «20 лет спустя». Почему-то она прошибает», - призналась Буланова в разговоре с сайтом mk.ru.

Но есть и такие композиции, которые, наоборот, заставляют Буланову танцевать. Артистка назвала «очень заводной» хит Happy Song в исполнении Boney M.

На вопрос о том, какую песню из чужого репертуара ей хотелось бы записать, Буланова говорит, что мечтает о коллаборации «с молодыми ребятами». Исполнительница думает о том, чтобы сделать «что-то модненькое». Она призналась, что такую музыку случает сейчас в наушниках.

Также артистка рассказала, что песней, напоминающей о доме, для нее является хит Юрия Антонова «Мечта». Она вспомнила, как много лет назад купила пластинку Антонова на Невском проспекте, а приехав домой, тут же поставила ее на проигрыватель.

Пластинка Антонова была не первой, которую купила Буланова. Раньше других она приобрела «винил» с хитами певицы Аллы Пугачевой.

«Моя мама увлекалась пластинками, и это она приобщила меня к эстраде», - поделилась исполнительница.

Ранее Буланова объяснила, почему не отмечает 8 Марта. Певица утверждала, что это связано с ее днем рождения 6 числа.